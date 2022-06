Sparda-Bank Hamburg eG schafft Verwahrentgelt ab

Hamburg (ots) - Die Sparda-Bank Hamburg eG schafft das Verwahrentgelt auf Giro-

und Tagesgeldkonten zum 01. Juli 2022 ab. Die Bank geht mit dieser Entscheidung

frühzeitig auf die aktuelle Entwicklung an den Zinsmärkten ein. "Wir gehen davon

aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in Kürze die Leitzinsen erhöhen

wird. Im Sinne unseres Förderauftrags als Genossenschaftsbank ist es uns

wichtig, unsere Kundinnen und Kunden frühzeitig an dieser positiven Entwicklung

teilhaben zu lassen", betont Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der

Sparda-Bank Hamburg.



Die Bank hatte Anfang 2021 das Verwahrentgelt für Giro- und Tagesgeldkonten

eingeführt und damit die Verwahrkosten bei der EZB an Kundinnen und Kunden mit

hohen Guthaben weiterberechnet. Mit der Abschaffung des Verwahrentgeltes zum 01.

Juli 2022 gibt die Bank nun die positive Zinsentwicklung an ihre Kundinnen und

Kunden weiter. Stephan Liesegang: "Mit der Einstellung des Verwahrentgeltes

setzen wir ein starkes Zeichen für unsere Mitglieder."