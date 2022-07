NagaCorp erhält Top-Auszeichnungen von Institutional Investor

Hongkong (ots/PRNewswire) - NagaCorp Ltd. (Börsencode SEHK: 3918), der Konzern,

der NagaWorld, das Unterhaltungszentrum der Mekong-Region, besitzt, verwaltet

und betreibt, hat herausragende Auszeichnungen erhalten und wurde von der

renommierten Finanzpublikation Institutional Investor mit der begehrten

Auszeichnung Most Honored Company für außergewöhnliche Führung und Investor

Relations geehrt, darunter "Best Investor Relations", "Best CEO", "Best CFO",

"Best IR Professional", "Best IR Team" und "Best Overall ESG" im Sektor Gaming &

Lodging. Die Auszeichnung ist Teil des Institutional Investor's 2022 Asia

(ex-Japan) Executive Team Rankings, das weltweit als Maßstab für Exzellenz in

der Finanzindustrie gilt.



Innerhalb des Sektors Gaming & Lodging wurde NagaCorp über alle Kategorien

hinweg als Nummer 1 unter Small & Mid-Cap und als Top 3 unter Asien (ohne Japan)

eingestuft: