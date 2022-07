STUTTGART, Deutschland, 5. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und Bereitstellung von Hightech-Anlagen, baut für die Wacker Chemie AG (WACKER) den Biotech-Standort in Halle zum mRNA-Kompetenzzentrum aus. Das Projekt trägt wesentlich zur Stärkung des Segments Biopharma and Life Sciences sowie zum ambitionierten Wachstumspfad „Pathway to Ten" von Exyte bei.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Bau am Wacker Biotech-Standort im Technologiepark Weinberg Campus begonnen. Die WACKER-Gruppe bündelt ihre Aktivitäten im Bereich Biopharmazeutika in der Wacker Biotech, einem Vollserviceanbieter für die mikrobielle Herstellung von Pharmaproteinen. WACKER wird in dem neuen Kompetenzzentrum unter anderem Wirkstoffe auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) herstellen. Diese werden unter anderem zum Schutz gegen das Coronavirus und in Medikamenten zur Krebsbehandlung eingesetzt. Auf einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 7.400 m2, davon 1.600 m2 als Reinraum, sollen vier neue Produktionslinien entstehen. Ein Teil der Kapazitäten wird der Bundesregierung für ihr Programm zur Vorbereitung auf künftige Pandemien zur Verfügung gestellt. Ziel des vom Bundesministerium für Gesundheit am Paul-Ehrlich-Institut eingerichteten Zentrums für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika ist es, Pandemie-Impfstoffe innerhalb kürzester Zeit verfügbar zu machen. So sollen Engpässe bei der Produktion und Verteilung von Impfstoffen und damit Schäden durch zukünftige Pandemien vermieden werden.

„Wir freuen uns sehr, WACKER bei Planung, Bau und Qualifizierung der neuen Anlage mit unserer umfassenden Expertise im Bau von hochkomplexen, hochqualitativen pharmazeutischen Produktionsstätten zu unterstützen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von zukunftsträchtigen mRNA-Wirkstoffen, sowohl für die personalisierte Medizin, als auch für den Massenmarkt, und damit zum medizinischen Fortschritt", sagt Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte. „Die Herstellung von Pharmawirkstoffen unterliegt höchsten Standards. Entsprechend hoch sind auch die Anforderungen im Anlagenbau", so Melanie Käsmarker, Geschäftsführerin der Wacker Biotech GmbH. „Mit Exyte haben wir den perfekten Partner in diesem Projekt."