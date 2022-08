Wirtschaft Sachsens Ministerpräsident für Gas-Fracking in Deutschland

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU) hat sich in der Diskussion um Gas-Fracking in Deutschland an die Seite von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestellt. Dem Fernsehsender "Welt" sagte Kretschmer: "Natürlich muss man die Frage stellen, wenn man Fracking-Gas aus Amerika nimmt, warum man dann nicht in Deutschland auch diese Technologie mit wesentlich höheren Umweltschutzmaßnahmen hier fördern kann? Das ist doch vollkommen klar. Diese Fragen müssen jetzt gestellt werden - offen."



Durch Fracking zugängliche Gasvorkommen gibt es vor allem in Niedersachsen, wo in diesem Herbst gewählt wird. Dass dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) die Fracking-Diskussion missfällt, dürfe aber in der energiepolitischen Bewertung keine Rolle spielen, so Kretschmer.