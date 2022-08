SMOK stellt die SOLUS 2 Serie von Verdampfern bei einer globalen Einführungsveranstaltung in Jakarta vor

JAKARTA, Indonesien, 4. August 2022 /PRNewswire/ -- SMOK, die führende Marke aus dem Hause Shenzhen IVPS Technology, die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von E-Zigaretten spezialisiert hat, präsentierte kürzlich seine neue Produktreihe SOLUS 2 bei einer speziellen Veranstaltung zur weltweiten Produktvorstellung in Jakarta.

Mit fast 400 geladenen Gästen erregte das neue SOLUS 2 auf der Veranstaltung große Aufmerksamkeit und unterstrich die große Zugkraft und den Einfluss der Marke SMOK. Anwesend waren lokale Distributoren, Vape-Shop-Besitzer und wichtige Influencer. SOLUS 2, eine verbesserte Version der SOLUS-Serie, wurde fast 200 Tage lang entwickelt und steht für ein verbessertes Raucherlebnis und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für Konsumenten auf der ganzen Welt.

Das weltweite Debüt von SOLUS 2

Bei der Veranstaltung präsentierte der Regionalmanager von SMOK Indonesien, Winter, ausführlich die Prouktreihe SOLUS 2. Bei der Entwicklung von SOLUS 2 sammelte das SMOK-Team das Feedback von Hunderten von Nutzern weltweit und nutzte diese Daten, um Verbesserungen und Upgrades vorzunehmen, die die Schwächen der ersten SOLUS-Serie beheben.

Anhand der verbesserten Funktionen lässt sich leicht erkennen, dass SOLUS 2 die Benutzerfreundlichkeit und die Produktdetails in Bezug auf verschiedene Funktionen verbessert hat (südostasiatische Version):

Batterie und Aufladung: Die starke Leistung der 700 mAh und des Typ-C-Kabels erfüllt die Anforderungen an lang anhaltendes Vaping.

Die starke Leistung der 700 mAh und des Typ-C-Kabels erfüllt die Anforderungen an lang anhaltendes Vaping. Pod-Kompatibilität: Kompatibel mit SOLUS 2 Pod und auch SOLUS Pod.

Kompatibel mit SOLUS 2 Pod und auch SOLUS Pod. Wattzahl und Luftdurchsatz: Maximal 15 W, duales Airflow-Design, sowohl RDL als auch MTL sind möglich, indem man einfach die Installation des Pods ändert.

Maximal 15 W, duales Airflow-Design, sowohl RDL als auch MTL sind möglich, indem man einfach die Installation des Pods ändert. Aussehen und Design: All-in-One-Design, schlanker Körper, bequemer Griff. Entworfen für Ästhetik und Praktikabilität.

All-in-One-Design, schlanker Körper, bequemer Griff. Entworfen für Ästhetik und Praktikabilität. Preis: In Fortführung des Produktkonzepts „Erschwinglicher Luxus" kommt SOLUS 2 mit einer verbesserten Wirtschaftlichkeit allen Nutzergruppen zugute.

SMOK-Preisverleihung

Neben der Vorstellung des luxuriösen, erschwinglichen Produkts SOLUS 2 fand auf der Veranstaltung auch die SMOK-Preisverleihung statt. Die SMOK Strategy Partner Awards wurden an lokale Distributoren verliehen und die SMOK Influencer Awards wurden an wichtige Influencer wie VaperSTUFF, Fatriio, Zeze Zeny und andere verliehen, um ihnen für ihre langjährige Unterstützung von SMOK zu danken. In Zukunft wird SMOK kontinuierlich mit Partnern, Distributoren und Influencern zusammenarbeiten, um die Vaping-Branche zu verbessern. Bessere Produkte für Vaper auf der ganzen Welt zu entwickeln – gemeinsam werden wir alle erfolgreich sein.

Goboo Lucky Draw

Als Dankeschön an alle Gäste, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, hat SMOK auch einige Giveaways vorbereitet, darunter als ersten Preis ein Einrad, fünf Smartphones als zweiten Preis und zehn Massagegeräte als dritten Preis.

Es wird allgemein angenommen, dass die Einführung von SOLUS 2 zu aufregenden neuen Veränderungen in der Vaping-Branche führen wird. Südostasien ist einer der wichtigsten E-Zigaretten-Märkte der Welt und auch ein sehr wichtiger Teil der Globalisierungsstrategie von SMOK. In Zukunft wird SMOK als führende internationale Vaping-Marke die Nachfrage gründlich erforschen und die Produktlinien weiter bereichern, während der südostasiatische Markt erschlossen wird. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass Vaper weltweit in den Genuss guter Produkte mit garantierter Qualität und Sicherheit kommen.

Informationen zu SMOK

SMOK wurde im Jahr 2010 gegründet und ist die führende Marke von Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd., die sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von E-Zigaretten spezialisiert hat und alle Märkte der Welt abdeckt. SMOK konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von E-Zigaretten-Technologien, den Aufbau von Marken und die Entwicklung und Verwaltung von nationalen und internationalen Vertriebskanälen. Dank kontinuierlicher Innovationen haben die Produkte von SMOK weltweit eine große Zahl von Verbrauchern angezogen und SMOK zu einer führenden globalen Marke in der elektronischen Zigarettenindustrie gemacht.

