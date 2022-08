Wirtschaft Personalmangel wird zum Insolvenzgrund

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Personalmangel wird in Deutschland zum Insolvenzgrund. "Der zunehmende Arbeitskräftemangel bringt erste Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage", sagte Christoph Niering, Insolvenzverwalter und Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID), der "Welt" (Samstagausgabe).



"Denn ohne ausreichend Personal können Aufträge nicht abgearbeitet und Dienstleistungen nicht erbracht werden." Er selbst bearbeite bereits erste Fälle, etwa den eines größeren Gastronomiebetriebs, dem mehrere Köche und Servicekräfte fehlen. Andere Insolvenzverwalter bestätigen diesen Trend, meldete der VID. "Unsere Mitglieder berichten in diesen Tagen häufiger von Unternehmen, die aufgrund des Arbeitskräftemangels in die Insolvenz geraten sind", hieß es vom Verband.