FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Quartalszahlen der Optikerkette hätten auf der Höhe der bereits im Juli veröffentlichten vorläufigen Kennziffern gelegen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Firma bewege sich aktuell in einem schwierigen Marktumfeld. Der faire Wert sinke wegen eines höheren Diskontierungsfaktors./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 16:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2022 / 16:29 / MESZ

Die Fielmann Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,76 % auf 36,72EUR erreicht.



