Der Dow stieg um 1,05 Prozent auf 31 987,67 Punkte. Im Wochenverlauf bahnt sich für den bekanntesten Wall-Street-Index damit gleichwohl ein Verlust von knapp 1 Prozent an.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand der Arbeitsmarktbericht für August. Dieser sei weiterhin "robust" ausgefallen, kommentierte Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG Markets.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,29 Prozent auf 4017,92 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,42 Prozent auf 12 448,80 Zähler.

In den USA stieg zwar im August die Arbeitslosigkeit überraschend an, allerdings von niedrigem Niveau aus. Das Lohnwachstum verlangsamte sich etwas, bleibt im längeren Vergleich aber hoch. Zudem ging das Ausmaß der Beschäftigungszunahme im Vergleich zum Juli zurück, als außerordentlich viele neue Stellen geschaffen wurden. Damit ist insgesamt laut Beobachtern der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen im Kampf gegen die Inflation kräftig zu erhöhen, zumindest nicht noch weiter gestiegen.

"Der US-Arbeitsmarkt läuft auch im zweiten Halbjahr noch auf vollen Touren", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Der Arbeitsplatzaufbau könne zwar nicht mehr an die Vorgabe des Vormonats anknüpfen, doch in Anbetracht der erreichten Vollbeschäftigung und des nahezu leergefegten Arbeitsmarktes mag dies dem Experten zufolge auch nicht weiter verwundern.

An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Aktien von Lululemon um fast elf Prozent in die Höhe, nachdem der Sportbekleidungshersteller aus Kanada seinen Quartalsbericht vorgelegt und die Jahresziele angehoben hatte. Die Nachfrage von einkommensstarken Konsumenten sei hoch geblieben, sagte ein Händler. Analyst Michael Binetti von der Bank Credit Suisse schrieb: "Unterm Strich hat das Unternehmen eine herausragende Stärke gezeigt in einem deutlich schwächer werdenden Einzelhandelsumfeld."

Die Papiere von Broadcom gewannen nach vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal gut vier Prozent. Der Chipkonzern habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, urteilte der Experte Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein Research. Die Halbleiter-Umsätze hätten die Erwartungen übertroffen. Insgesamt sei der Nachfrage-Ausblick zudem robust geblieben und auch die Ziele für das vierte Quartal nannte Rasgon "stark"./la/nas