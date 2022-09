proMOTION picutures Imagefilme zur Kundengenerierung - wie Unternehmen so das Vertrauen der Kunden stärken (FOTO)

Heusweiler (ots) - Dennis Keller, Steffen Weßler und Julian Schneider sind die

Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH. Das Angebot der ambitionierten

Filmemacher richtet sich an internationale Konzerne und mittelständische

Unternehmen, die schon mit Imagefilmen als Marketingtool gearbeitet, damit aber

nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben. Hier helfen die drei Experten

dabei, Filme zu produzieren, die die Zielgruppe des Kunden wirklich sehen

möchte.



Plumpe Werbung ist out - heutzutage gilt es, Zuschauer mit einer Story zu

packen, die Emotionen in ihnen weckt, unterhaltsam ist und sie zum Nachdenken

anregt. Nur so gelingt es, nachhaltig Eindruck zu schaffen. Dennis Keller,

Steffen Weßler und Julian Schneider wissen genau, worauf es dabei ankommt: Mit

ihrem Unternehmen, der proMOTION pictures KWS GmbH, produzieren die drei

Filmemacher professionelle Imagefilme für den europäischen Mittelstand. Dabei

achten sie nicht nur auf schöne Bilder, sondern legen auch größten Wert auf

überzeugende Inhalte, um die Filme bewusst als Marketingtool für ihre Kunden

nutzen zu können.