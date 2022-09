PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen hat sich der Abwärtstrend am letzten Handelstag der Woche fortgesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am späten Freitagvormittag um 1,38 Prozent auf 3592,95 Punkte nach. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,44 Prozent auf 6069,06 Zähler nach unten. Außerhalb des Euroraums tendierte der britische FTSE 100 mit 7278,50 Punkten wenig verändert.

Der große Verfall an den Terminbörsen an diesem Freitag verstärke derzeit die Schwankungen an den Aktienmärkten, merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. Damit könnte sich die Entwicklung im weiteren Tagesverlauf noch verändern. "Nicht selten drehte der Markt nach solchen Terminen auch wieder in die andere Richtung, was wegen des übergeordnet weiterhin bestehenden Abwärtstrends hier eher Chancen nach oben bedeuten könnte", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.