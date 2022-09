Berlin / Husum (ots) - Beim Regionalforum Afrika in Husum am 5. Oktober 2022dreht sich alles um die Marktchancen für deutsche Unternehmen in Afrika, die imBereich erneuerbare Energien tätig sind. Sie erwartet ein spannendes Programmaus Erfahrungsberichten und Informationen zum Markt und zu Förder- undFinanzierungsmöglichkeiten.Die IHK Schleswig-Holstein richtet die Präsenzveranstaltung gemeinsam mit derWirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) unddem IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) aus. Es erwarten Sie Erfahrungsberichte vonUnternehmen wie z. B. von Dirkshof - Natürlich Energie gewinnen, Suntrace GmbHund Weihe GmbH. Zudem erhalten Sie Informationen aus erster Hand überUnterstützungsangebote für Ihren Markteintritt in Afrika von Vertreterinnen undVertretern aus den afrikanischen Auslandshandelskammern (AHKs). WeitereKooperationspartner der Veranstaltung sind Germany Trade and Invest (GTAI) unddie Agentur für Wirtschaft und Entwicklung. Dr. Thando Sililo, Projektleiter vonINA unterstreicht: "Afrika bietet äußerst günstige klimatischen Bedingungen fürerneuerbare Energien. Gerade in dieser Branche existieren in Afrika spannendeGeschäftspotenziale, die deutsche Unternehmen nutzen können. Der Markteintrittin diesem Sektor wird zudem durch interessante Unterstützungsangebote derdeutschen Außenwirtschaftsförderung gefördert."Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 05. Oktober 2022 von 09:30 bis 13:00 Uhr (anschließendorganisierte Einzelgespräche mit den Fachleuten)Format: PräsenzveranstaltungAnmeldung: Ausschließlich per Mail an mailto:international@flensburg.ihk.de odertelefonisch unter 0461 806 806Weitere Informationen zum Ablauf der Veranstaltung finden Sie hier:https://ots.de/H3IiS3Über das IHK-Netzwerkbüro Afrika:Das IHK-Netzwerkbüro Afrika (INA) verstärkt die deutscheAußenwirtschaftsförderung zu Afrika und bietet deutschen Unternehmen einekostenfreie Erstberatung zu den Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung undzur Markterschließung in Afrika an. Es ist ein durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Projekt umgesetzt von der DIHKService GmbH und ein Teil des Wirtschaftsnetzwerks Afrika.Pressekontakt:Viktoria LandersIHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbHBreite Straße 2910178 BerlinTel. 030 20308 6242E-Mail: mailto:ina@dihk.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159897/5326104OTS: IHK-Netzwerkbüro Afrika / DIHK Service GmbH