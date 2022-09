UBS stuft PERNOD RICARD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Analyst Nik Oliver widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Studie der Frage, ob mit Blick auf das neue Geschäftsjahr für den Spirituosenkonzern mehr drin ist als ein "nur guter Start". Der Fokus liege auf dem Abschneiden in China und den USA./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,49 % auf 187,5EUR an der Börse Tradegate.



