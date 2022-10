Wirtschaft Deutsche Bank hält an Marke Postbank fest

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank will an ihrer Marke Postbank festhalten. "Die Postbank ist eine von zwei relevanten Marken im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank", sagte der für das deutsche Privatkundengeschäft zuständige Manager Lars Stoy der FAZ. "Das ist so und dabei bleibt es auch."



Beide Marken ergänzten sich, es gebe kaum Überschneidungen in den Kundengruppen. Während unter der Marke Postbank mehr standardisierte Bankdienstleistungen angeboten werden sollen, soll der Fokus der Marke Deutsche Bank auf der Beratung anspruchsvollerer Kunden liegen. Der Deutsche-Bank-Konzern hatte die Zahl ihrer Filialen im Inland in der Vergangenheit deutlich reduziert.