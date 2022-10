Venom Foundation wird das erste Krypto-Unternehmen, das eine ADGM-Lizenz erhält

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - ABU DHABI, VAE, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/

- Die Venom Foundation wurde als erste Krypto-Stiftung im ADGM registriert, mit

einer Lizenz zum Betrieb einer Blockchain und der Ausgabe von Utility-Token. Abu

Dhabi Global Market (ADGM) ist bekannt als eine FinTech-Oase für Investoren und

Finanzdienstleister aus der ganzen Welt. Der nächste wichtige Schritt der

Venom-Blockchain wird im kommenden Monat bekannt gegeben.



Die Venom-Blockchain verfügt über eine asynchrone Blockchain-Technologie für

dynamisches Sharding, die weltweit einen beispiellosen Sprung in der Entwicklung

von Blockchain-Technologie gemacht hat, um grenzenlose Skalierbarkeit auf den

Markt zu bringen und mit Dezentralisierung höhere Sicherheitsgarantien zu

bieten.





Die Venom Foundation ist führend in drei Hauptrichtungen: wie wesentlicheInfrastruktur, Unterstützung für eingehende Projekte und eineentwicklerfreundliche Plattform, die jeweils neue Lösungen für zuvorexistierende Probleme auf dem Kryptomarkt bieten. Das wertvollsteLeistungsmerkmal für den Markt der MENA-Region ist jedoch die Technologie, diees Großkonzernen und Unternehmen ermöglicht, einen einfachen und sicherenÜbergang in die Web3-Globalisierung zu vollziehen und die enormenTransaktionsdatenflüsse zu bewältigen, ohne durch steigende Gebühren undTransaktionszeiten beeinträchtigt zu werden.Die Hauptpriorität der Venom Foundation bei der Entwicklung und Unterstützungeines autarken Blockchain-Ökosystems hat bereits zu bedeutenden Ergebnissengeführt. Es wurden bereits entwickelt: ein Nicht-Depot-Wallet ( VenomWallet ,eine mobile App und Desktop-Browser-Erweiterung) mit einer MultiSig-Konto-Optionund Ledger-Unterstützung , VenomScan (um mit dem Zugriff auf dieTransaktionshistorie alles transparent zu halten), VenomBridge (ermöglichtschnelle Interchain-Transaktionen zu einem niedrigen Preis), VenomPools(Beteiligung an Validator-Nodes), VenomGet (ein einfaches Gateway zuVenom-Token), Web3.World (eine native dezentralisierte Börse). EinzelneEntwickler, Unternehmen und Regierungsbehörden können mithilfe der VenomFoundation neue Produkte wie einen NFT-Marktplatz , eine Börse für Derivate ,einen Fiat-gestützten Stablecoin und vieles mehr etablieren, die das Potenzialhaben, als eine Brücke zur weitläufigen Adoption von CBDC in den VAE, in anderenMENA-Ländern und zukünftig weltweit zu dienen . Vorbehaltlich der entsprechendenbehördlichen Genehmigungen wird die Venom Foundation mit Ökosystemteilnehmernzusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass solche Produkte vorschriftsgemäß inder vertrauenswürdigen und gut regulierten Umgebung von ADGM angeboten werden."