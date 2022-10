PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas wichtigsten Börsen ist die Entwicklung am Donnerstag bislang ähnlich wie am Vortag verlaufen. Angesichts wichtiger US-Inflationsdaten herrschte zunächst Zurückhaltung vor und das Geschäft gestaltete sich eher richtungslos. Der EuroStoxx 50 zog zuletzt um 0,36 Prozent auf 3343,53 Punkte an. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 0,41 Prozent auf 5842,12 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,2 Prozent auf 6839,56 Punkte zu.

Ob die US-Verbraucherpreise am Nachmittag die vorherrschenden Zinsängste dämpfen werden, gilt als ungewiss. "Die Kernrate könnte laut den Erwartungen von 6,3 Prozent im August auf 6,5 Prozent im September anziehen", warnte die Landesbank Baden-Württemberg. "Dadurch dürften die Sorgen vor einer anhaltend restriktiveren Fed-Politik steigen." Schon die am Vortag veröffentlichten Fed-Protokolle hätten bei den Anlegern die Angst vor weiteren großen Zinsschritten der US-Notenbank geschürt.