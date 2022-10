Wirtschaft Mittelstand will Notprogramme zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Geschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW), Markus Jerger, fordert staatliche Hilfe beim Schutz vor Angriffen auf die kritische Infrastruktur. In den betroffenen Branchen müsse "massiv in Systemsicherheit und Sicherheitsschutz investiert werden", sagte er dem "Handelsblatt".



Der Mittelstand sei aber hierzu finanziell nicht mehr in der Lage. "Deshalb bedingt es staatlicher Notprogramme, die die Unternehmen abrufen können." Jerger reagierte damit auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die Betreiber von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur aufgefordert hatte, mehr für die Sicherheit zu tun.