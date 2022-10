Anlass der Studie: Managementinterview

Empfehlung: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



27.10.2022 - GBC Managementinterview mit Florian Springer, Portfoliomanager des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS



"Meine Erwartung, unterstützt durch die aktuelle Rhetorik der Notenbank, geht weiterhin von einer konstanteren Entwicklung der Mittelstandsanleihen ggü. den alternativen Anleihesegmenten (z.B. Investment-Grade- oder High-Yield Anleihen) aus."



Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück der Fondsauswahl ist das KFM-Scoring Verfahren. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren.



Vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten und den herausfordernden Rahmenbedingungen, haben wir die Chance genutzt, um mit dem Mittelstandsanleihen-Spezialisten Florian Springer vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ein Interview zur aktuellen Anleihenmarktentwicklung, dem Marktumfeld und der Fondsentwicklung zu führen.



GBC AG: Die Nachwirkungen der Corona-Krise, der andauernde Ukraine-Krieg und herausfordernde Rahmenbedingungen haben große Auswirkungen auf die mittelständischen Unternehmen. Wie beurteilen Sie aktuell die Lage im mittelständischen Sektor und sehen Sie die Mittelständler gut aufgestellt, um in einem solchen Umfeld gut bestehen zu können?



KFM AG, Herr Springer: Das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld ist derzeit natürlich alles andere als optimal, generell für die Unternehmens-Landschaft. Die Mittelständler bringen hier allerdings wesentliche Vorteile gegenüber den großen Konzernstrukturen mit - sie sind zum einen unglaublich flexibel und können sich veränderten Marktbedingungen deutlich schneller anpassen. Wie ein Schnellboot, das bei veränderter Situation den Kurs zeitnahe korrigieren kann, während ein Tanker deutlich schwerfälliger agiert. Zum anderen bieten Mittelständler, teilweise als entscheidende Zulieferer der großen produzierenden Unternehmen, aufgrund von langjährigen Geschäftsbeziehungen die nötige Sicherheit in den Bereichen Qualität und Zuverlässigkeit.



