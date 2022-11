Johannes B. Kerner steigt als Investor bei CloudEatery ein / Delivery Kitchen Unternehmen setzt auf Joint Venture (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt a.M. (ots) - Das Frankfurter Start-up CloudEatery geht mit einem neuenWachstumsmodell in den Winter: Mit Fernsehmoderator Johannes B. Kerner haben dieGründer des innovativen digitalen Cloud Kitchen-Konzepts, Matthias Schneider undRemo Gianfrancesco, einen prominenten Investor gewonnen. Darüber hinaus sollenJoint Ventures mit erfahrenen Gastronomen die Expansion vorantreiben. Neben demFrankfurter Gründungsstandort wird CloudEatery mit neuen Partnern weitereLocations in Frankfurt, Köln, Berlin und München eröffnen. Weitere Städte sollenfolgen.Mit "The Fastest Food Plaza in Frankfurt" lancierte das Start-up CloudEatery imFebruar dieses Jahres ein neues digitales Bestellerlebnis, das große Auswahl undschnelle Lieferung zusammenführt. Die Unternehmensgründer haben dasCloudEatery-Konzept so ausgelegt, dass es die üblichen Pain-Points vonLieferservices zu seinen Stärken macht. In der Küche sind sämtliche Prozessedurchgängig digitalisiert und schaffen eine bislang in der Gastronomie nichtdagewesene Transparenz. Alle Speisen sind so konzipiert, dass sie nachBestellung in wenigen Minuten finalisiert und zeitgleich zur Auslieferung bereitsind. CloudEatery verzichtet auf einen eigenen Fahrerpool und setzt auf dieLieferservice-Partner Lieferando, Uber Eats, Eatura und Wolt.Die beiden Gründer Matthias Schneider und Remo Gianfrancesco, die aufeinschlägige Erfahrungen im Food und Lieferservice-Business zurückgreifen, sehenden Einstieg von Johannes B. Kerner als Meilenstein in der jungenFirmengeschichte. "Wir versprechen uns viel von der Beteiligung undPartnerschaft mit Johannes. Als prominenter Moderator - auch einer bekanntenKoch-Show - teilt er unsere Leidenschaft für gutes Essen", so Gianfrancesco.Zeitgleich zum Einstieg von Kerner eröffnet das Start-up einen weiteren Standortin Berlin: einen CloudEatery Foodcourt mit zunächst sieben Delivery Brands auf650 Quadratmetern in zentraler Lage in Berlin Mitte."Die Idee von CloudEatery als 'Fastest Food Plaza' hat mich überzeugt", soJohannes B. Kerner. "Mit der besonders schnellen Lieferung haben wir hier einPfund, das uns von herkömmlichen Lieferdiensten unterscheidet. Danebenpräsentieren wir eine absolut ansprechende und diverse Speisenauswahl. DieKombination aus Vielfalt und Geschwindigkeit ist der USP." Bestellt werden kannüber die Lieferdienste und über die CloudEatery-App, die vom eigenen Tech-Teamprogrammiert wurde. Wie auf einem virtuellen Marktplatz präsentiert CloudEatery