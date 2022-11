BRP STÄRKT SEIN KART-PORTFOLIO MIT NEUEM ROTAX E-ANTRIEBSSTRANG DER EINSTIEGSKLASSE

Eine völlig neue Welt eröffnet sich mit dem ersten 48 V Powerpack

GUNSKIRCHEN, Österreich, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) verkündet mit Stolz die Einführung eines neuen E-Antriebsstrangs, des Rotax E10, der das Angebot an Elektroantrieben für den Kartsport erweitert. Das neue Produkt wurde heute bei den Rotax MAX Challenge (RMC) Grand Finals in Portimao, Portugal, vorgestellt, wo sich die internationale RMC-Kart Community versammelte. Mit dem brandneuen E10 48 V Hochleistungs-Renn-Elektroantrieb eröffnet BRP-Rotax eine neue Welt, indem es den Kund:innen alle Vorteile der Elektrifizierung bei gleicher Leistung, Benutzerfreundlichkeit und niedrigen Betriebskosten bietet, die zu den Markenzeichen von Rotax geworden sind.