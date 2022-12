Marketing in Krisenzeiten Neuer kostenfreier Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen (FOTO)

Hannover (ots) - Die Umsätze sinken, der Preisdruck steigt, Stammkundinnen und

-kunden wenden sich ab - die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung sorgt bei

vielen Betrieben für Krisenstimmung. Speziell kleine und mittelständische

Unternehmen (KMU) brauchen in dieser Situation neue Lösungen, um ihr Geschäft zu

stärken. Die Schlütersche Marketing stellt ab sofort einen passenden Ratgeber

bereit: "Marketing in Krisenzeiten: 13 Lösungen, die Sie wenig kosten". Der

digitale Leitfaden ist jetzt verfügbar unter

https://schluetersche-marketing.de/marketing-fuer-wenig-geld/ .



"Uns erreichten immer mehr Stimmen speziell aus dem Handwerk. Inflation,

Teuerungen und Energiekrise dominieren die Köpfe", berichtet Bodo Svenson,

Geschäftsführer der Schlüterschen Marketing. Der Mediendienstleiter habe daher

für seine Kundinnen und Kunden sowie weitere Interessierte einen Leitfaden

entwickelt, der kostenlose und günstige Lösungen rund ums Onlinemarketing an die

Hand gibt. "Wir möchten damit zeigen, dass unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zuhören, was den Mittelstand bewegt. So bringen wir gezielt unser

Marketing-Know-how und das Branchenwissen der Schlüterschen Fachmedien ein", so

Svenson.