Majestic gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2022 bekannt und informiert über den Stand des Antrags auf Börsenzulassung an der HKEX

Andere Beschlüsse, die das Management den Aktionären vorgelegt hat, wurden wie vorgeschlagen genehmigt, einschließlich der Genehmigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens, wie im Informationsrundschreiben zusammengefasst (99,71 % dafür; 0,29 % dagegen), der Genehmigung der Wiederbestellung von Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer für das folgende Jahr und der Ermächtigung der Board-Mitglieder, dessen Vergütung festzulegen (100,00 % dafür).

Auf der Hauptversammlung informierte das Unternehmen über den aktuellen Stand des Antrags auf Notierung der Aktien der Tochtergesellschaft des Unternehmens - Persistence Resources Group Ltd. - am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die „HKEX“), der ursprünglich in der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. März 2022 angekündigt wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass es sich immer noch im Antragsverfahren für die Börsenzulassung befindet und auf Anfragen der HKEX und der Securities and Futures Commission antwortet.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hat das Board of Directors Stephen Kenwood als President und Chief Executive Officer sowie James Mackie als Chief Financial Officer und Corporate Secretary wiederbestellt.

Über Majestic Gold Corp.

Majestic Gold Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralressourcen befasst. Zusätzliche Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.majesticgold.com.

