Sovereign gliedert eigenständige Grafitprojekte aus

- Sovereign gliedert eigenständige Grafitprojekte (Projekte Nanzeka, Malingunde, Duwi und Mabuwa) in die zu 100 % in Besitz befindliche Tochtergesellschaft NGX Limited aus

- Durch die Ausgliederung soll der Wert von Grafitprojekten für Sovereign-Aktionäre ausgeschöpft und das Rutilprojekt Kasiya sowie die eigenständigen Grafitprojekte in zwei separate Unternehmen aufgeteilt werden

- Die Ausgliederung von Grafitprojekten unterliegt der Genehmigung von Aktionären und wird eine Sachausschüttung an Sovereign-Aktionäre auf Basis von 1 NGX-Aktie für je 11 Sovereign-Aktien umfassen

- NGX strebt eine Notierung an der ASX mittels Börsengang von NGX-Aktien (der „Börsengang“) gemäß einem Prospekt nach Abschluss der Ausgliederung an

- Sovereign-Aktionäre sollen weiterhin von dem Wert und den Möglichkeiten von Grafitprojekten profitieren, zumal der NGX-Börsengang voraussichtlich ein vorrangiges Angebot an die bestehenden Aktionäre auf der Grundlage einer (1) neuen NGX-Aktie für jede (1) NGX-Aktie, die sie gemäß der Ausgliederung erhalten haben, umfassen wird, um etwa 8.600.000 $ aufzubringen, sowie ein allgemeines Angebot von 1.000.000 $, um Anforderungen in puncto ASX-Marge zu erfüllen. Somit wird sichergestellt, dass im Rahmen der Ausgliederung keine Barmittel von Sovereign an NGX abfließen – abgesehen von den Kosten, die Sovereign in Zusammenhang mit der Ausgliederung entstehen. Bedingungen von NGX-Börsengang wurden jedoch noch nicht finalisiert

- Den Aktionären wird eine Ladung zu einer Aktionärsversammlung hinsichtlich der Ausgliederung und Ausgabe zugesendet, wobei die Versammlung Anfang 2023 stattfinden soll

- Die Ausgliederung ermöglicht es Sovereign und dem bestehenden Managementteam, das Hauptaugenmerk auf sein Vorzeigeprojekt Kasiya Rutile, die weltweit größte Lagerstätte von natürlichem Rutil, zu richten