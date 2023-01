TUDOR GOLD gibt den Verkauf der Eskay North Konzessionsflächen an SKEENA RESOURCES bekannt und informiert über den aktuellen Stand beim Treaty Creek Projekt, das sich im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet

VANCOUVER, BC, 25. Januar 2023 – Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das „Unternehmen“ oder „Tudor Gold“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-c ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Verkauf der Eskay North Konzessionsgebiete an Skeena Resources Limited (Skeena) für den Gesamtpreis von 2.800.000 C$ abgeschlossen hat. Der Gesamt-Transaktion besteht aus 231.404 Stammaktien von Skeena zu einem Preis von 6,05 C$ pro Aktie (im Wert von 1.400.000 C$) und 1.400.000 C$ in bar.