Berlin und Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) - Die Marktplatzplattform desUnternehmens startet den weltweit ersten öffentlichen Verkauf von CarbonForwards-Token und ermöglicht transparente Investitionen in tokenisierteKohlenstoffgutschriften aus verifizierten Klimaprojektenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3766558-1&h=3383269234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3766558-1%26h%3D616873267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsenken.io%252F%26a%3DSenken&a=Senken , die weltweit größtePlattform für den Handel mit On-Chain-Kohlenstoffgutschriften im Bereich derKlimafinanzierung, hat heute bekannt gegeben, eine neue Finanzierung in Höhe von7,5 Mio. USD erhalten zu haben. Es handelt sich dabei um die bedeutendsteKapitalaufnahme in der Branche, die von Obvious Ventures geleitet wird, sowie umden Start des weltweit ersten öffentlichen Verkaufs von tokenisierten CarbonForwards. Zu den beteiligten Investoren gehörten Offline Ventures, Inflection,Kraken Ventures und Climate Capital. Die Mittel werden für den Aufbau einestransparenten und liquiden Marktes für den Kauf, den Verkauf und die Stilllegungvon Emissionsgutschriften verwendet, die bisher auf einem undurchsichtigen undfragmentierten Markt gehandelt wurden.Die entsprechenden Projektgutschriften von Senken, das 2021 gegründet wurde,können von Unternehmen, die einen wirksamen Beitrag zur Klimakrise leistenwollen, gekauft, gehandelt und zum Ausgleich von Kohlenstoffemissionen verwendetwerden. Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie bietet Senken seinen Kundenzusätzliche Sicherheit und Transparenz in Bezug auf die Daten, um die Qualitätund Integrität der Offset-Projekte zu gewährleisten. Weltweit besteht einbreiter Konsens darüber, dass die Vermeidung von Kohlenstoffemissionen derSchlüssel zur Bekämpfung des Klimawandels ist. Der Weg dorthin war jedochsteinig und unbeständig.Die Einführung von Carbon Forwards auf dem Senken-Marktplatz ermöglichttransparente Investitionen in tokenisierte Kohlenstoffgutschriften ausverifizierten Klimaprojekten. Carbon Forwards, ein neues Finanzinstrument,ermöglicht die Vorfinanzierung von Klimaprojekten, die sich noch in derEntwicklung befinden, zu einem reduzierten Preis. Damit können Unternehmen ihreKohlenstoffemissionen absichern und ihre Abhängigkeit von den Kohlenstoffpreisensteuern. Senken hat ein Pilotprojekt mit Vlinder initiiert, der 500 Tonnen CO2in Form von Emissionszertifikaten zur Verfügung stellen wird. Diese