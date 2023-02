FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 15. Februar:

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 02. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Q4-Zahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q4-Zahlen (9.30 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q4-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q4-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q4-Umsatz

07:00 FRA: Dassault Systemes, Q4-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q4-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 Call)

07:30 DNK: Danske Bank, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q4-Zahlen

07:45 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Produktionsbericht

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q4-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q4-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q4-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 12/22

10:30 BEL: Europäische Investitionsbank (EIB), Jahres-Pk 12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

12:25 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Hershey, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conocophillips, Q4-Zahlen

14:00 NLD: Ferrari, Jahreszahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/22

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 12/22

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 01/23

13:00 GBR: BoE, Notenbankentscheidung

14:15 EUR: EZB, Notenbankentscheidung + 14.45 Pressekonferenz 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Produktivität Q4/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen Spaniens für Werften