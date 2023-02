Kritik an Zwangsinstallation von Vorkassegaszählern in Großbritannien

In Großbritannien gibt es noch immer zahlreiche Verbraucher, die vorab für ihren Gasverbrauch bezahlen müssen. Allein der Marktführer British Gas hat etwa 1,5 Millionen solcher Kunden, wie die BBC berichtete. Werden Rechnungen nicht beglichen, kann der Versorger das Gas abstellen. Die Energiepreise sind in Großbritannien wie vielerorts vor allem wegen der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine enorm gestiegen. Derzeit erhalten alle Haushalte eine staatliche Unterstützung für die Energiekosten. Diese wird von April an deutlich sinken.

LONDON (dpa-AFX) - Wegen der Zwangsinstallation von Vorkassezählern für den Gasverbrauch sind mehrere britische Versorger in die Kritik geraten. Die Aufsichtsbehörde Ofgem forderte die Unternehmen am Freitag auf, ihre Richtlinien zu überprüfen und ihr Vorgehen zu ändern. Die Schwergewichte British Gas und EDF kündigten an, die Installation der "prepayment meter" mit Hilfe von Vollstreckungsbefehlen auszusetzen.

