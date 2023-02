Wirtschaft Nahles zweifelt an Erfolg des Einwanderungsgesetzes

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, zweifelt aufgrund schleppender Visavergabe in den deutschen Auslandsvertretungen und Engpässen bei den Ausländerbehörden am Erfolg das geplanten Einwanderungsgesetzes. Sie sei "nicht überzeugt, dass mit den Vorschlägen die nötige Zahl an Arbeitskräften erreicht werden kann", sagte die ehemalige SPD-Chefin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).



"Da gibt es immer noch zu viele Nadelöhre." Ein Probleme seien die deutschen Konsulate im Ausland. "Wir wissen aus der Praxis, dass es dort teilweise monatelange Wartezeiten gibt", kritisiert Nahles die Praxis in der Behörde von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).