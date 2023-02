Omni Bridgeway gibt Beförderungen für EMEA-Führung und Investmentmanagement in Amsterdam und London bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Omni Bridgeway freut sich, die Ernennung von Hannahvan Roessel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=1749711311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D1961101366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fhannah-van-roessel%26a%3DHannah%2Bvan%2BRoessel&a=Hannah+van+Roessel) zumCo-Chief Investment Officer - EMEA sowie die Beförderungen von Kees de Visser (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=2721303494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D3612498406%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fkees-de-visser%26a%3DKees%2Bde%2BVisser&a=Kees+de+Visser) und Alistair Croft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=3042070545&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D689105494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Falistair-croft%26a%3DAlistair%2BCroft&a=Alistair+Croft) bekannt geben zu können.Hannah wird in Amsterdam eng mit Raymond van Hulst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774893-1&h=3430252608&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774893-1%26h%3D672070441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fomnibridgeway.com%252Fabout%252Fteam%252Fprofile%252Fraymond-van-hulst%26a%3DRaymond%2Bvan%2BHulst&a=Raymond+van+Hulst) (Executive Director und Co-CIO EMEA) zusammenarbeiten,um alle Aspekte der EMEA-Aktivitäten von Omni Bridgeway gemeinsam zu leiten.Mit 10 Jahren Erfahrung bei Omni Bridgeway bringt Hannah eine einzigartigeglobale Perspektive in ihre neue Position ein, nachdem sie als Senior InvestmentManager und Director Enforcement zuerst für EMEA und dann für die USA tätig war,als sie nach New York zog, um das US-Urteilsvollstreckungsgeschäft im Jahr 2022zu starten. Während ihrer gesamten Tätigkeit in der Prozessfinanzierungsbranchekonnte Hannah bemerkenswerte Erfolge dabei erzielen, komplexegerichtsbarkeitsübergreifende Vollstreckungsfälle zu managen und Beitreibungenin strittigen Situationen sicherzustellen. Bevor sie zu Omni Bridgeway kam,praktizierte sie bei den führenden Anwaltskanzleien NautaDutilh und Loyens &Loeff und sammelte bedeutende Erfahrungen mit der grenzüberschreitendenAnerkennung und Durchsetzung von Schiedssprüchen in vielen Rechtsordnungen,insbesondere gegen souveräne und halbsouveräne Entitäten.Andrew Saker, Chief Executive Officer von Omni Bridgeway, kommentierte die