Wirtschaft Dax legt zu - Ölpreis steigt deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.476 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Anleger in Frankfurt haben das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Federal Reserve positiv aufgenommen. Auch wenn darin in Frage gestellt wird, ob die bislang anvisierte Höhe des Leitzinses ausreichen wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, scheint es unter den Entscheidern weitgehender Konsens zu sein, dass weitere Zinserhöhungen jeweils nur 25 Basispunkte groß sein sollen. Angesichts dieser Beständigkeit lassen sich Anleger hierzulande auch kaum davon verunsichern, dass die stark gefallene Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld in den USA den Spielraum der Notenbank erweitern würde.