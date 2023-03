Innocan Pharma gibt die erste Patenterteilung in den Vereinigten Staaten bekannt

- Dies zeigt das Wachstum des Portfolios an geistigem Eigentum von Innocan

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta (12. März 2023) Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) – ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Plattformtechnologien zur Verabreichung von Arzneimitteln spezialisiert hat und über ein eigenes Portfolio an geistigem Eigentum verfügt – freut sich bekannt zu geben, dass das United States Patent and Trademark Office („USPTO“) eine „Notice of Allowance“ für Innocans Patentanmeldung Nr. 16/968,627 erteilt hat, dessen Ansprüche sich auf die Technologie des Unternehmens zur topischen Schmerzlinderung, in der Cannabis und Magnesium kombiniert werden, beziehen (das „Patent“).

Gegenstand des Patents ist eine bahnbrechende Technologie auf Magnesium- und Cannabisbasis, die topisch verabreicht wird. Die Technologie ist auf die systematische Linderung von Schmerzen und/oder Juckreiz ausgerichtet und kann als Spray, Roll-on oder Lotion verabreicht werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Patentanmeldungen beim USPTO sowie bei anderen Patentämtern weltweit einzureichen, um sein neuartiges, auf Cannabis basierendes IP-Portfolio weiter auszubauen.

Iris Bincovich, ihre Zeichens CEO von Innocan Pharma, erklärt: „Wir freuen uns über die robuste und anschauliche Bestätigung unserer Schmerzlinderungstechnologie, die das Portfolio an geistigem Eigentum von Innocan erweitert. Der Erteilung des Patents durch das USPTO wird uns bei unseren Vermarktungsbemühungen unterstützen.“

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die das Potenzial hat, eine hochgradig synergistische Wirkung von regenerierenden und entzündungshemmenden Eigenschaften zu entfalten, die auf das zentrale Nervensystem (ZNS) wirken. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/