Wirtschaft Wetterdienst kann jetzt für jeden Ort Starkregengefahr berechnen

Offenbach am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kann nun für jeden Ort in Deutschland die Starkregengefahr berechnen. Das sei durch neue Beobachtungsdaten und die Verknüpfung der Informationen von Bodenstationen und Wetterradar möglich, teilte die Behörde am Dienstag mit.