FP Markets führt cTrader ein, um das bestehende marktführende Angebot des Unternehmens zu ergänzen

Sydney, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) - FP Markets, der führende Broker fürForex und CFDs, fügt den cTrader zu seinem bestehenden Angebot an Plattformenhinzu, zu denen auch der MetaTrader 4 und 5 gehörenFP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat sein Angebot von Handelsplattformenim Zuge einer weiteren Maßnahme erweitert, um den sich weiterentwickelndenBedürfnissen seiner Händler und Investoren gerecht zu werden. Das Unternehmenbietet seinen Kunden eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten, die derenHandelsstilen und -Präferenzen entsprechen und stellt damit die professionellenWerkzeuge zur Verfügung, die zum erfolgreichen Handeln benötigt werden. cTrader(https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) bietet einMultifunktions-Handelserlebnis, das sich an Kurzzeit-Händler und Anleger mitlängerfristig gehaltenen Positionen richtet, die Zugang zu mehrerenAnlageklassen erhalten möchten, darunter Forex(https://www.fpmarkets.com/forex/) , Aktien(https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) , Rohstoffe(https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Indizes(https://www.fpmarkets.com/indices/) , ETFs(https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/) , Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und digitale Währungen(https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) .Die innovative cTrader-Plattform kann entweder über Demo-(https://portal.fpmarkets.com/int-EN/demo/register) oder Live(https://portal.fpmarkets.com/int-EN/register) -Konten von FP Markets verwendetwerden und der Zugriff darauf ist sowohl über Desktop-Computer als auch überMobilgeräte möglich, was Flexibilität und Komfort bietet. DiecTrader-Handelsplattform von FP Markets bietet ein einzigartiges Erlebnis fürAnfänger und erfahrene Händler, gibt Händlern die Möglichkeit, sich mittelsHedging abzusichern, Scalping zu betreiben (schnell minimale Gewinne zuerzielen) und automatisierte oder manuelle Handelsstrategien zu verwenden. DiePlattform ist bekannt für ihre hohen Ausführungsgeschwindigkeiten, ihreanpassbare Benutzeroberfläche, ihre erweiterten Diagrammfunktionen und einegroße Auswahl an technischen Indikatoren.Craig Allison, Vorstandsvorsitzender von FP Markets, erklärte: "FP Markets istbestrebt, sein Devisenangebot ständig zu verbessern und das Hinzufügen descTrader zu unserer breiten Palette an Handelsplattformen ist ein Zeugnis dafür.Unser Marktanteil bewegt sich in Richtung des anspruchsvolleren Händlersegmentsund wir wurden mit Wünschen nach einer zusätzlichen Plattform mit eherinstitutionellen Merkmalen überschwemmt. Das Hinzufügens des Angebots der