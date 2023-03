Wien/Salzburg (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg.Gen.m.b.H hat den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss der Wüstenrot Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 in der Sitzung am 30.03.2023 geprüft und zur Kenntnis genommen.

Das um Einmaleffekte - wie zum Beispiel den Gewinn aus dem Verkauf von Bankenbeteiligungen -bereinigte Konzern-EGT wuchs trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen um 25 % von 49,3 Millionen Euro auf 62,8 Millionen Euro (206,6 Millionen Euro inklusive Sondereffekte). "Das außergewöhnliche Wachstum beim Konzern EGT ist unter anderem auf eine gute Entwicklung beim Betriebsergebnis der Bausparkasse zurückzuführen. Hier konnte ein Plus von 10 Millionen Euro erwirtschaftet werden", sagt Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn.



Zwtl.: Rekordsumme bei den Finanzierungsauszahlungen



Mit Finanzierungsauszahlungen in der Höhe von 1.113,6 Millionen Euro hat die Bausparkasse eine neuerliche Rekordsumme erzielt. Mit der Zinswende und der im August in Kraft getretenen KIM-V wurde der Zugang zu Wohnfinanzierungen allerdings erschwert, was sich am Gesamtmarkt negativ auf die Kreditvergaben ausgewirkt hat.

Zwtl.: Erfolgreiche Emissionstätigkeit am Kapitalmarkt

Als wichtiges Refinanzierungsinstrument konnte die Bausparkasse Wüstenrot im Jahr 2022 zwei syndizierte Sub-Benchmark-Emissionen in einem Gesamtvolumen von 550 Millionen Euro an in- und ausländische institutionelle Investoren platzieren. Die Anleihen - mit einer Laufzeit von 3 und 8 Jahren - waren mehrfach überzeichnet und zeigen eindrucksvoll die Nachfrage von Investoren nach diesen bestgerateten AAA Pfandbriefen der Bausparkasse.



Zwtl.: Steigerung der harten Kernkapitalquote auf 18,1 %

"Unser Fokus lag 2022 auf einem effizienten Kosten- und Ausgaben-Management, der Vereinfachung der Konzernstruktur und dem beginnenden Exit aus der CEE-Region", erläutert Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, CFO der Wüstenrot Gruppe. "Mit der Vereinfachung der Konzernstruktur konnten wir unsere Eigenmittelausstattung deutlich stärken und die harte Kernkapitalquote in der Kreditinstitutsgruppe von 14,7 % auf hervorragende 18,1 % steigern. Dies und die guten Geschäftsergebnisse führten auch zu einem Rating-Upgrade von Standard & Poors auf BBB+", so Hofstätter-Pobst.

Zwtl.: Wüstenrot Versicherung erzielt trotz schwierigen Umfelds gutes Finanzergebnis



Mit einer Rendite von 2,84 % erzielte die Wüstenrot

Versicherungs-AG in Anbetracht des schwierigen Marktumfeldes im Geschäftsjahr 2022 ein sehr gutes Finanzergebnis. Das stellt eine wesentliche Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg der Gruppe dar, insbesondere für die konstant attraktive Gesamtverzinsung in der kapitalbildenden Lebensversicherung, die 2022 bei 2,5 % lag.

Die Wüstenrot Versicherungs-AG konnte in der

Schaden-/Unfallversicherung einen leichten Prämienzuwachs von 0,9 % gegenüber 2021 erzielen. In der Lebensversicherung konnte in der Risikoabsicherung ein Prämienwachstum von 1,2 % erreicht werden.

Zwtl.: Wüstenrot Versicherung setzt in der Slowakei profitablen Wachstumskurs fort



In der Slowakei wurde die strategische Neupositionierung konsequent fortgesetzt. In der Bausparkasse konnten 2022 die Bestände in der Bilanz annähernd plangemäß um 40 % reduziert werden, mit dem Ziel, den Markt mittelfristig zu verlassen. In der Versicherung konnte 2022 der profitable Wachstumskurs beibehalten werden.

Mit dem Verkauf der kroatischen Lebensversicherung wurde der Rückzug aus Kroatien erfolgreich begonnen.



Alle Kennzahlen im Detail zur Wüstenrot Gruppe und ihrer Produkthäuser sind unter www.wuestenrot.at verfügbar.

Zwtl.: Wüstenrot Bank startet im Juni



Mit dem Erhalt der Bankkonzession am 15. Dezember 2022 und der Gründung der Wüstenrot Bank positioniert sich die Wüstenrot Gruppe erfolgreich als einziger echter Allfinanzdienstleister in Österreich. Ab dem Go-live im Juni 2023 bietet Wüstenrot ihren Kundinnen und Kunden lebenslang maßgeschneiderte Finanzprodukte aus einer Hand für die Bereiche Giro, Sparen, Finanzieren, Versichern und Vorsorgen. "Die strategische Positionierung als einziger echter

Allfinanzanbieter in Österreich ist die Basis für zukünftige wirtschaftliche Erfolge", betont Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn.



Neben dem einzigartigen Produktangebot setzt die Wüstenrot Gruppe auch neue Maßstäbe in Bezug auf Customer Experience. Der hybride Vertrieb stellt in ganz Österreich sicher, dass alle Kund:innen zu jeder Zeit ihrer Customer Journey entweder persönlich oder digital Kontakt aufnehmen und kompetente Beratung in Anspruch nehmen können. Zu den Highlights gehört auch die neu entwickelte Wüstenrot App, die erstmals in einer einzigen App das gesamte Finanzleben der Kund:innen abbildet und so für Übersichtlichkeit und Komfort bei der Organisation finanzieller Angelegenheiten sorgt.



Zwtl.: Ausblick Geschäftsentwicklung 2023



Bausparen feiert mit Zinswende ein Comeback



Mit der Zinswende verzeichnet die Bausparkasse eine deutliche Steigerung bei der Nachfrage nach Bausparverträgen. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt und wird sich positiv auf das Einlagengeschäft der Bausparkasse auswirken. "Mit gutem Grund, denn Bausparen ist der sichere Weg in die eigenen vier Wände und das rechtzeitige Ansparen von Eigenmitteln wichtiger denn je," sagt Generaldirektorin Dr. Riess-Hahn.



Ein wichtiger Schritt zur Beseitigung von Altersdiskriminierung bei der Kreditvergabe war die Novellierung des Hypothekar- und Immobiliengesetzes, die sich positiv auf die niedrige Sanierungsrate in Österreich auswirken wird.



Vorsorge profitiert von Zinswende



Die Zinswende wird sich auch im Bereich der kapitalbildenden Lebensversicherung positiv auswirken, da der langfristige Vermögensaufbau durch die höheren Neuveranlagungsrenditen wieder attraktiver wird. Der Zinsanstieg wirkt sich positiv auf die Solvenzquote und somit Risikotragfähigkeit aus. Das bedeutet Sicherheit und Verlässlichkeit für Kund:innen und Geschäftspartner.

