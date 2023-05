Q1 2023 erfolgreich über Vorjahresniveau abgeschlossen: Quartalsumsatz im Q1 2023 deutlich auf 104,36 Mio. EUR (Q1-Umsatz 2021: 74,44 Mio. EUR) gestiegen; Positiver Geschäftsausblick; Kursziel 3,10 EUR bestätigt; Rating KAUFEN



Am 28.04.2023 hat die UniDevice AG die Zahlen zum Q1 2023 veröffentlicht. Im Quartalsbericht ist auch erstmals die umfangreiche GuV zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 enthalten (Veröffentlichung Geschäftsbericht: 26.05.2023). Erwartungsgemäß hat die UniDevice AG das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rekordumsatz in Höhe von 460,52 Mio. EUR (2021: 348,03 Mio. EUR) abgeschlossen und somit ein Umsatzplus von +32,3% erzielt. Dies entspricht den vorläufigen Jahreszahlen, welche am 12.01.2023 veröffentlicht worden sind. Allerdings weicht das Nachsteuerergebnis von den bisher bekannten vorläufigen Zahlen ab. Den aktuellen Zahlen aus dem Q1-Bericht zufolge wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,90 Mio. EUR (Vorjahr: 1,72 Mio. EUR) erzielt und damit der Vorjahreswert deutlich übertroffen. In den vorläufigen Zahlen hatte die UniDevice AG allerdings über einen Gewinnrekord von mehr als 3,5 Mio. EUR berichtet.

Bezogen auf die Entwicklung des ersten Quartals 2023 lässt sich festhalten, dass die Gesellschaft mit einer deutlichen Umsatzsteigerung in Höhe von 40,2 % auf 104,36 Mio. EUR (VJ: 74,44 Mio. EUR) den eingeschlagenen Wachstumskurs eindrucksvoll fortgesetzt hat. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass das erste Quartal 2022 noch stark von internationalen Lieferkettenstörungen beeinträchtigt war, was zu einem deutlichen Umsatzeinbruch geführt hatte. Mit dem erneuten Übertreffen der Umsatzmarke von 100 Mio. EUR wurde die Umsatzlücke des vergangenen Geschäftsjahres geschlossen und gleichzeitig, bezogen auf das erste Quartal, ein neuer Rekordwert erreicht.



Analog zum Umsatzanstieg verzeichnete die UniDevice AG einen deutlichen Anstieg des Nachsteuerergebnisses auf 0,37 Mio. EUR (VJ: -0,44 Mio. EUR). Der Umsatz- und Ergebnisanstieg im Q1 2023 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das operative Geschäft nicht mehr von Lieferkettenstörungen beeinträchtigt war.



Mit Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2023 hat das UniDevice-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Dabei wird mit Umsatzerlösen in Höhe von mehr 500 Mio. EUR und einem Gewinn von mehr als 3 Mio. EUR gerechnet. Die Q1-Zahlen 2023 liefern eine gute und aussagekräftige Grundlage hierfür.



Basierend auf der für uns nachvollziehbaren Unternehmens-Guidance erhöhen wir unsere Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 und für die Folgejahre 2024 und 2025. Für das Geschäftsjahr 2023 erhöhen wir die Umsatzschätzungen auf 495,00 Mio. EUR (GBC Prognose alt: 475,00 Mio. EUR) und für das Geschäftsjahr 2024 auf 519,75 Mio. EUR (GBC Prognose alt: 490,00 Mio. EUR). Zudem beziehen wir erstmalig das Geschäftsjahr 2025, für das wir Umsatzerlöse in Höhe von 545,74 Mio. EUR erwarten, als letzte Schätzperiode ein.



Wir passen auch unsere Ergebnisprognosen an die Entwicklung des ersten Quartals 2023 und der Unternehmens-Guidance an. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten wir, analog zur Unternehmens-Guidance (Gewinn > 3,0 Mio. EUR), ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,29 Mio. EUR (GBC-Prognose alt: 3,82 Mio. EUR) und für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von auf 3,68 Mio. EUR (GBC-Prognose alt: 4,25 Mio.EUR). Für 2025 gehen wir von einem Jahresüberschuss in Höhe von 4,08 Mio. EUR aus. Demnach sind die neuen Ergebnisschätzungen unterhalb unserer ursprünglichen Erwartungen, allerdings unterstellen unsere neuen Bottom-Line-Schätzungen weiterhin ein deutliches Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren. Damit gehen wir bei der Margenerwartung etwas konservativer vor.



Die zugrundeliegenden Prognoseannahmen basieren auf der Grundlage des Wegfalls der Lieferkettenstörungen. Zum anderen basieren diese auf der Annahme einer konstanten Konsumnachfrage nach Wearables und hochpreisigen Smartphones, die insbesondere im zweiten Halbjahr im Rahmen wichtiger Sales-Events wie Black-Friday und das wichtige Geschäft rund um die Weihnachtzeit für wichtige Impulse sorgen sollten.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir das bisherige Kursziel in Höhe von 3,10 EUR (bisher: 3,10 EUR). Auf der einen Seite hat der Einbezug der 2025er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode, als Basis für die Stetigkeitsphase des DCF-Bewertungsmodells, einen kurszielerhöhenden Effekt. Dem steht jedoch eine marktbedingte Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 2,00% (bisher: 1,50 %) entgegen, wodurch die Kapitalmarktkosten auf 9,32 % (bisher: 8,87 %) leicht angestiegen sind. Beide Effekte haben sich weitestgehend ausgeglichen. Angesichts des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 1,44 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.



