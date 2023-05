Centurion bietet einen Überblick über das Goldprojekt Casa Berardi und informiert über den aktuellen Stand der Privatplatzierung

Vancouver, B.C., 8. Mai 2023 / IRW-Press / Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (das „Unternehmen“ oder „Centurion“) möchte im Folgenden über den aktuellen Stand des Goldprojekts Casa Berardi West und die Finanzierung informieren:

Erwerb des Goldprojekts Casa Berardi West: Das Unternehmen unterzeichnete im Einklang mit seinem ursprünglichen Schwerpunkt - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Goldexplorationsprojekten - eine zuvor angekündigte Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Casa Berardi West (das „Projekt“). Das Projekt besteht aus drei Claimgruppen mit einer Gesamtfläche von 4.700 Hektar, die strategisch günstig nordöstlich von Cochrane (Ontario, Kanada) im nördlichen Zentrum des mineralienreichen Grünsteingürtels Abitibi liegen.

Eckdaten

a) Die historischen Explorationsarbeiten umfassten mehr als 70 RC-Bohrungen, die vielversprechende Ergebnisse lieferten, darunter 18 Proben mit mehr als 1.000 ppb (1 g/t) Gold. Der höchste Gehalt in einer Probe lag bei 38.000 ppb (38 g/t) Gold;

b) Lage entlang struktureller Korridore, die Entdeckungen von Weltrang, in Betrieb befindliche Minen und bedeutende, in der Vergangenheit produzierende Betriebe beherbergen;

c) In der Nähe historischer Produktion von Normetal Metals und derzeit aktiver Projekte, unter anderem von Amex Exploration, das auf seinem Projekt Perron eines der umfassendsten Bohrprogramme in Kanada absolviert (Amex Exploration berichtet über Erfolge aus dem Jahr 2022 und stellt die Explorationspläne für 2023 vor);

d) Zahlreiche Eisenformationen und Scherzonen in der Nähe eines späten Granitplutons weisen Goldlagerstätten auf, die mit der Goldmine Musselwhite im Norden Ontarios vergleichbar sind; und

e) Ausgezeichneter Zugang und Infrastruktur.

Ein NI 43-101-konformer technischer Bericht, der eine Beschreibung der historischen Aktivitäten im Projekt enthält, wurde fertiggestellt und kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden (Casa Berardi West - Centurion Minerals Ltd).

Nächste Schritte für 2023: Centurion hat von der TSXV eine bedingte Genehmigung für diese Transaktion erhalten, und vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung werden sich die unmittelbaren Explorationsarbeiten auf Folgendes konzentrieren: (i) Zusammenstellung aller historischen Daten; (ii) geophysikalische Bodenuntersuchungen (IP) bei vorrangigen Zielen; und (iii) ein erstes Bohrprogramm in identifizierten Zielen.