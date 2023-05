Indigo Exploration meldet die vollständige Ausübung von Warrants und nimmt zusätzliche 0,55 Millionen Dollar ein

16. Mai 2023- Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Indigo Exploration Inc. (das „Unternehmen“) (TSX-V: IXI, FWB: INEN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 549.593 Dollar aus der Ausübung von 5.495.932 Warrants zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Aktie erhalten hat. Dies entspricht allen restlichen Warrants, die in Verbindung mit der Finanzierung im Mai 2020 begeben wurden. Zusammen mit dem Betrag, den das Unternehmen bereits am 8. Mai 2023 bekannt gegeben hatte, hat das Unternehmen insgesamt 1.263.828 Dollar eingenommen.