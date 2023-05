Munich Re im Portrait: Der Versicherer der Versicherer reitet weiter die Erfolgswelle

Munich Re





In diesem Kurzportrait geht es um, den nach Prämieneinnahmen größten Rückversicherungskonzern der Welt. Die Münchener Rückversicherung wurde bereits 1880 gegründet und tritt seit 2009 unter dem internationalen Label Munich Re auf.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ist ein deutscher Erst- und Rückversicherungskonzern. Die Rückversicherungssparte steuert den deutlich größeren Anteil bei, während man im Bereich der Erstversicherungen alsauftritt. Diese bestand vormals aus den Versicherungsunternehmen D.A.S, Hamburg-Mannheimer, DKV und Victoria.Im Bereich derwerden Risiken von Kunden abgesichert und dafür möglichst auskömmliche Prämien vereinbart. Dies ist ein recht simples Geschäftsmodell, bei dem es um Zahlen und Wahrscheinlichkeiten geht. Die Versicherung streicht die regelmäßigen Prämien all ihrer Versicherten ein und begleicht daraus die Schäden einzelner Kunden. Im Idealfall erzielt sie eine Überdeckung und streicht diese als Gewinn ein.Zudem liegen zwischen Prämienzahlung und Auszahlung der Versicherungsleistung oft viele Jahre, in denen die Versicherung dieses Geld zum eigenen Vorteil investieren kann; das übernimmt hier die Munich Ergo Asset Management GmbH.