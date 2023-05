GMG unterzeichnet Vertriebsvereinbarungen für THERMAL-XR(R) in vier asiatischen Ländern

24. Mai 2023 – BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN / IRW-Press / – Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V:GMG) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass GMG Vertriebsvereinbarungen mit vier voneinander unabhängigen Vertriebspartnern („Vertriebspartner“) unterzeichnet hat, die das von GMG entwickelte THERMAL-XR-System ankaufen und in ihren jeweiligen Ländern im Markt für Heizungs-, Belüftungs-, Klimatisierungs- und Kühlsysteme (HVAC-R) vertreiben. Die Vertriebspartner konzentrieren sich in erster Linie auf die geographischen Märkte Thailand, Singapur, Indonesien und Südkorea.

GMG und einige ihrer Vertriebspartner haben erfolgreich mehrere Projekte zur Nutzung von THERMAL-XR in HVAC-R-Systemen in Südostasien abgeschlossen. Die daraus resultierenden Fallstudien belegen den lokalen Nutzen und das Wertversprechen des Produkts gegenüber den Kunden in diesen Ländern.

Craig Nicol, seines Zeichens Managing Director und CEO von GMG, erklärt: „Es ist uns eine große Freude, Verträge mit unseren ersten Vertriebspartnern in Asien abschließen und uns so im Segment Energieeinsparungen – einem unserer wichtigsten Geschäftssegmente für 2023 – entsprechende Umsätze sichern zu können. Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vertriebspartnern. Jeder einzelne von ihnen wird uns beim zukünftigen Absatz des THERMAL-XR-Systems als Partner maßgeblich unterstützen.“

Guy Outen, der Chair von GMG, fügt hinzu: „Ich bin mit diesen ersten Vertriebsvereinbarungen in Asien sehr zufrieden – sie zeugen vom Vertrauen in den potenziellen Nutzen von TXR für die bestehenden und neuen Kunden unserer neuen Vertriebspartner. Herzlichen Glückwunsch an das GMG-Team unter der erfolgreichen Leitung von Mark Lock, General Manager of Energy Savings, und Senior Business Development Manager Arthur Yen.“

Die vier wesentlichen Geschäftsziele von GMG sind:

die Produktion von Graphen und die Optimierung/Skalierung des Herstellungsverfahrens die Generierung von Einnahmen aus energiesparenden Produkten die Entwicklung von Batterien der nächsten Generation die Entwicklung von Lieferketten, Partnerschaften und Kapazitäten für die Umsetzung von Projekten