Börsentheater: Terry Smith setzt bei der Aktienauswahl vor allem auf hohe Bruttomargen als Schutz vor Inflation und Wettbewerbsdruck

Terry Smith ist wohl der erfolgreichste Value-Investor Großbritanniens und investiert nach klaren Prinzipien und bevorzugt in die Unternehmen mit den erfolgreichsten Geschäftsmodellen. Er meint: "Und bewährte ökonomische Burggräben sind angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen wichtiger denn je. Alle Unternehmen leiden unter der hohen Inflation und die Krise setzt auch den Geschäftszahlen der Qualitätsunternehmen zu, während sich der Ausblick eintrübt. Dann fallen auch die Aktien von Qualitätsunternehmen, während die Unternehmen selbst gerade dann ihre Stärken ausspielen können.. Auch wenn es sich erstmal nicht so anfühlt. Das wohlige Gefühl stellt sich eher beim neusten Hype ein, wenn man dem absolut angesagtesten neuen heißen Schiet hinterherhechelt. Hier spielt die Musik, hier treiben sich überschlagende Schlagzeilen die Kurse immer weiter in die Höhe, hier winkt das leicht verdiente Geld,...