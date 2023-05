BrightHeart meldet Seed-Finanzierung in Höhe von €2 Millionen durch Sofinnova Partners, um die Erkennung fetaler Herzfehlbildungen zu verbessern

Paris, Frankreich / Accesswire / 31. Mai 2023 / BrightHeart, ein in Paris ansässiges Medizintechnikunternehmen, das eine einzigartige Software für künstliche Intelligenz entwickelt, die auf die Verbesserung der Erkennung angeborener Herzfehler bei Föten ausgerichtet ist, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Seed-Finanzierung in Höhe von €2 Millionen von Sofinnova Partners, einer führenden europäischen Risikokapitalgesellschaft für Biowissenschaften mit Sitz in Paris, London und Mailand, erhalten hat. Die Mittel werden eingesetzt, um die Entwicklung der BrightHeart-Technologie zu unterstützen, Zulassungsanträge vorzubereiten und die Expansion des Unternehmens voranzutreiben.

In Verbindung mit dem einzigartigen Zugriff auf eine eigene Datenbank mit mehr als 20.000 fetalen Ultraschalluntersuchungen nutzt die innovative Technologie von BrightHeart KI und tiefgreifende Fachkenntnisse in der fetalen Ultraschallbildgebung des Herzens, um Pflegekräften zu helfen, komplexe fetale Herzfehler bei einer Ultraschalluntersuchung in utero besser zu erkennen, damit diese entweder mittels eines frühen Eingriffs korrigiert oder die Überlebenschancen eines Kindes erheblich verbessert werden. Dies ist die vierte Investition des Medtech Acceleration Fund von Sofinnova, Sofinnova MD Start III.

Cécile Dupont, Chief Executive Officer von BrightHeart und Gesellschafterin bei Sofinnova Partners, erklärte: „Während der Schwangerschaft wird allgemein ein fetales Ultraschallscreening des Herzens empfohlen. Die pränatale Diagnose von fetalen Herzfehlern kann die Ergebnisse von Neugeborenen deutlich verbessern, aber in der Praxis werden nur 30 % erkannt. Der einzigartige, KI-gestützte Ansatz von BrightHeart hat das Potenzial, das Screening auf angeborene Herzfehler zu revolutionieren, indem das Klinikteam bei einer der komplexesten Untersuchungen in der Ultraschallpraxis durch eine Interpretation auf Expertenebene in Echtzeit unterstützt wird.“

BrightHeart hat bereits ein erfahrenes Team aus den Fachgebieten fetale Kardiologie, KI und Softwareentwicklung zusammengestellt. Diese einzigartige Gruppe wird von Chief Technology Officer Christophe Gardella, einem erfahrenen Datenwissenschaftler und Marktführer mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von KI-basierten Medtech-Lösungen, der die Algorithmusaktivitäten bei Cardiologs leitete, angeführt.