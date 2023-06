J.S. Held erweitert seine strategische Beratung für den afrikanischen Markt durch die Übernahme von Africa Matters Limited

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - JERICHO, N.Y., 5. Juni 2023 /PRNewswire/ - Das

globale Beratungsunternehmen J.S. Held gibt heute die Übernahme von Africa

Matters Limited bekannt, einem auf Afrika fokussierten strategischen

Beratungsunternehmen, das Geschäftsanalyse, Stakeholder Engagement und

Nachhaltigkeitsberatung anbietet. Mit Niederlassungen in London und Kampala,

Uganda, stärkt diese Übernahme J.S. Helds Reichweite in Afrika. Africa Matters

Limited berät Investoren bei ihrem Wachstum und ihrer Expansion auf dem

afrikanischen Kontinent. Das Unternehmen hilft Kunden und Gastregierungen auch

dabei, in Investitions- und Handelsfragen eine gemeinsame Basis und

Anknüpfungspunkte zu finden.



"Die Übernahme von Africa Matters Limited erweitert J.S. Helds Global

Investigations Practice und unser breiteres Geschäft und stärkt unsere Expertise

in der Risikoberatung", sagt Philip Worman, Senior Managing Director im Londoner

Büro von J.S. Held. "Africa Matters Limited verfügt über fundiertes Fachwissen

und Erfahrung in Afrika, was unsere Fähigkeit stärkt, Kunden bei der

Erschließung dieser schnell wachsenden und komplexen Märkte zu unterstützen."