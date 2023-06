Baerbock in Panama von Außenministerin Tewaney empfangen

PANAMA (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist in Panama von ihrer Amtskollegin Janaina Tewaney empfangen worden. Bei dem Gespräch in der Hauptstadt Panama-Stadt dürfte es am Freitag wie zuvor auf den Reisestationen in Brasilien und Kolumbien um einen Ausbau der Zusammenarbeit bei Klima- und Energiethemen gehen. Auch globale Wirtschaftsthemen, der freie Welthandel und internationale Abhängigkeiten von China dürften angesprochen werden.

