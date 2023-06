MAI Cloud, eine Tochtergesellschaft von GenAI, übernimmt KI-Computing-Firma

Vancouver, British Columbia, 13. Juni 2023 / IRW-Press / - Generative AI Solutions Corp. („GenAI“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AICO, FWB: 99L.F, OTC: AICOF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Minework Technologies Pte Ltd. („Minework“) eine mit 13. Juni 2023 datierte Aktienkaufvereinbarung („Aktienkaufvereinbarung“) unterzeichnet hat, gemäß der die hundertprozentige Tochtergesellschaft von GenAI, MAI Cloud Solutions Inc. („MAI Cloud“), sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien (die „angekauften Aktien“) in der autorisierten Aktienstruktur von Pulse AI Compute Solutions Inc. („Pulse AI“), die sich in Besitz von Minework befinden, anzukaufen (die „geplante Transaktion“), sofern bestimmte Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden.

Gemäß der erwähnten Aktienkaufvereinbarung wird MAI Cloud die angekauften Aktien von Minework zu einem Kaufpreis von insgesamt 1.500.000 Dollar erwerben (der „Kaufpreis“). Gemäß den Bedingungen der Aktienkaufvereinbarung ist der Kaufpreis bei Abschluss der geplanten Transaktion (der „Abschluss“) an Minework zu entrichten, und zwar durch die Ausgabe von 1.630.435 Stammaktien (die „Vergütungsaktien“) in der genehmigten Aktienstruktur von GenAI (die „GenAI-Aktien“) zu einem festgesetzten Stückpreis von 0,92 Dollar pro GenAI-Aktie (der „GenAI-Aktienpreis“), der dem Schlusskurs der GenAI-Aktien an der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) am 13. Juni 2023 entspricht. Die zur vollständigen Begleichung des Kaufpreises von GenAI an Minework auszugebenden Vergütungsaktien unterliegen einer vertraglichen Einschränkung, die darin besteht, dass Minework solche Vergütungsaktien innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussdatum (das „Abschlussdatum“) nicht in den Handel bringen darf.

Zusätzlich zum Kaufpreis hat GenAI die folgenden Beträge an Minework in Form einer weiteren Ausgabe von GenAI-Aktien zum GenAI-Aktienpreis zu entrichten:

(a) 1.500.000 Dollar, sobald Pulse AI oder GenAI mit bestimmten Kunden eine Vereinbarung zur Leistungserbringung oder Produktlieferung abschließen;

(b) 1.500.000 Dollar für jeden Teilbetrag in Höhe von 1.500.000 Dollar an gebundenen Einnahmen, die von Pulse AI nach dem Abschlussdatum generiert werden, bis zu einem Höchstbetrag 4.500.000 Dollar.

Der Abschluss erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 19. Juni 2023.