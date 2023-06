K.EY - THE ENERGY TRANSITION EXPO / Auf der INTERSOLAR EUROPE in München, Halle A3, Stand 617. K.EY findet vom 28. Februar bis 1.März 2024 wieder im Rimini Expo Centre statt (FOTO)

München (ots) - K.EY - Die Energy Transition Expo, die Referenzveranstaltung der

IEG (Italian Exhibition Group) zur Energiewende in Italien, Afrika und dem

Mittelmeerraum, kommt vom 14. bis 16. Juni nach München zur Intersolar Europe,

der weltweit führenden Messe für die Solarindustrie.



Am Stand 617, Halle A3, werden die Neuheiten und Bestätigungen für die nächste

Ausgabe vorgestellt, die vom 28. Februar bis zum 1. März 2024 im Rimini Expo

Centre stattfinden wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

" Nach dem großen Erfolg der K.EY 2023 haben wir uns sofort an die Arbeit fürdie neue Ausgabe gemacht. Alle Signale deuten auf ein weiteres Wachstum hin, undwir haben bereits zahlreiche Anmeldungen erhalten, was das Vertrauen und dieBegeisterung des Marktes für unsere Veranstaltung bestätigt ", sagt AlessandraAstolfi, Global Exhibition Director der Green and Technology Division bei IEG. "Für 2024 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Führungsrolle von K.EY im Bereichder Energieeffizienz und der Energiewende in Europa und im Mittelmeerraum zukonsolidieren und seine Rolle als Referenznetzwerk für alle interessiertenKreise zu stärken, das in der Lage ist, Treffen und Diskussionen zwischenpolitischen Entscheidungsträgern, Institutionen, Verbänden und allen anderenAkteuren des Sektors zu erleichtern. Darüber hinaus beabsichtigen wir, dieinternationale Ausrichtung von K.EY zu verstärken, die Zahl der teilnehmendenLänder zu erhöhen und diejenigen einzubeziehen, die ein Potenzial und einestarke Nachfrage nach innovativen Technologien und Lösungen für die Energiewendeaufweisen ".Die nächste Ausgabe der K.EY - The Energy Transition Expo legt den Schwerpunktauf die Veränderungen auf dem Energiemarkt und die Erzeugung von Energie auserneuerbaren Quellen, wobei auch die neuen und zahlreichen Vorteile derEnergiewende für die Mittelmeeranrainerstaaten berücksichtigt werden. DieVeranstaltung bietet die Gelegenheit, wichtige technologische Innovationen undneue finanzielle Möglichkeiten kennenzulernen und vorzustellen sowie über dieEnergie- und Klimapolitik in Italien nachzudenken, da der nationale Energie- undKlimaplan überarbeitet wird, um die Ziele an die neuen Vorgaben für 2030anzupassen.Vor diesem Hintergrund will die K.EY 2024 auf einer noch größerenAusstellungsfläche und mit einem zunehmend internationalen Konferenzprogrammeinen umfassenden Überblick über die Welt der Energiewende geben, was die sechsthematischen Ausstellungsbereiche der Veranstaltung bestätigen: Solar , Wind ,Wasserstoff , Energieeffizienz , E-Mobilität und nachhaltige Stadt . Es wirdRaum für Diskussionen über Photovoltaik , Wärmepumpen , E-Mobilität ,Speichersysteme und Lösungen im Versorgungsmaßstab sowie über Offshore-Wind ,