Im Rausch des Bullenmarktes: S&P 500 auf dem Weg zur Goldgrube?

Seit dem Kurseinbruch vergangenen Januar geht es für den marktbreiten US-Index S&P 500 weiter nach oben: Aktuell notiert er bei rund 4.409 Punkten und liegt seit seinem Tiefpunkt im Oktober 2022 wieder mit knapp 23 Prozent im Plus. Nachdem der Streit über die US-Schuldenobergrenze den Index kurzzeitig ausgebremst hatte, hat er seinen Aufwärtstrend nun wieder aufgenommen. Dies sei nicht zuletzt auf den wiedererwachten Optimismus unter anderem für Big Tech zurückzuführen, schreibt Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets, in einem aktuellen Marktkommentar. So erreichen etwa Nvidia, Apple und Microsoft aktuell ein neues Allzeithoch.

Hall zufolge deute der SERIX-Indikator, der die Anlegerstimmung europäischer Privatanleger misst, in den vergangenen Wochen auf folgendes hin: Anleger handelten schnell, um mit den neuesten Marktnachrichten Schritt zu halten. "Die Stimmung bei Produkten, die an den S&P 500 gekoppelt sind, schwankte zwischen dem Höchststand von 118 (positiv ab einem Wert von 100) am 23. Mai und einem Rückgang auf 72 einige Tage später, bevor sie am 31. Mai wieder auf 114 anstieg und innerhalb kürzester Zeit bis zum 2. Juni wieder auf 69 zurückfiel", zeigt der Experte auf.