Hannover (22.06.2023) - Die Autostadt GmbH in Wolfsburg und die aovo Touristik AG geben ihre Zusammenarbeit für das diesjährige Sommerfestival bekannt. Vom 7. Juli bis zum 20. August erwartet die Besucher unter dem Motto "Summer in the Autocity" ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Action und Entspannung in der Autostadt in Wolfsburg.