Cisco Systems im Portrait: Die nächste Chance auf fette Renditen!?

Cisco Systems, das am 30. März 2020 mit einem Aktienkurs von 77 USD und einer Marktkapitalisierung von 555 Mrd. USD das wertvollste Unternehmen der Welt war. Der Aktienkurs war viele Jahre lang raketengleich in die Höhe geschossen und erst kurz zuvor zum neunten Mal innerhalb von 10 Jahren gesplittet worden.





Heute steht der Aktienkurs mit 50 USD zweieinhalbmal so hoch wie vor 10 Jahren, notiert aber noch immer rund 35 % unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2000. Dabei ist Cisco Systems mit seinen Produkten und Dienstleistungen heute relevanter als damals, macht viel mehr Umsatz, fährt üppige Margen und Gewinne ein. Aber es ist kein Hyper-Growth-Unternehmen mehr, das die Fantasie der Anleger ins Unermessliche steigert.





Zur Jahrtausendwende stand Cisco Systems für den Aufbruch in die neue Welt: Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und vieles von dem, was für uns heute selbstverständlich ist, waren damals Zukunftsfantasien. Cisco stellte und stellt Router und Switches her, die das Rückgrat des Internets darstellen, sozusagen die Hardware der Datenautobahn. Die Aktie musste man einfach in seinem zukunftsgerichteten Depot haben. Doch das war damals. Und heute?