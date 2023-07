CACEIS und Royal Bank of Canada schließen die Übernahme der Geschäftstätigkeit von RBC Investor Services in Europa und Malaysia ab

Francis Jackson, CEO von RBC Investor Services , fügte hinzu: "Wir sind unglaublich stolz auf das Geschäft, das wir in Europa aufgebaut haben, und freuen uns, dass sowohl Kunden als auch unsere Mitarbeiter davon profitieren werden, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich voraussichtlich zu einem der größten Asset Servicing-Anbieter in Europa entwickeln wird. Wir sind davon überzeugt, dass die komplementären Dienstleistungen, die kombinierte Größe und die gemeinsame Expertise von RBC Investor Services' Europageschäft und CACEIS mehr Möglichkeiten für die Mitarbeiter und einen größeren Wert für die Kunden bringen werden."

Jean-Pierre Michalowski, CEO von CACEIS , kommentierte : "Diese Transaktion stärkt die Spitzenposition von CACEIS als einer der führenden Anbieter im Bereich Asset Servicing. Ich glaube, dass die Mitarbeiter, die zu uns kommen, stolz sind, zu unserer Gruppe zu gehören. Gemeinsam werden wir den Maßstab für den Sektor in Europa setzen. Mit motivierten Individuen, die sich gemeinsam für unsere Kunden einsetzen, sind wir auf dem richtigen Weg."

Die Ergebnisse der veräußerten Geschäftsbereiche wirken sich nur geringfügig auf die CET1-Quote (Common Equity Tier 1) und den Gewinn je Aktie (Earnings per Share – EPS) von RBC aus.

CACEIS wird voraussichtlich in den kommenden Monaten das Geschäft der britischen Niederlassung von RBC Investor Services Trust und das Geschäft von RBC Investor Services in Jersey übernehmen, sofern die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden.

Diese Transaktion, für die alle erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen erteilt wurden, vereint zwei starke Asset-Servicing-Aktivitäten in Europa.

PARIS und TORONTO, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ – CACEIS, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Group und von Santander, und die Royal Bank of Canada (RBC) gaben heute den Abschluss des Verkaufs der European Asset-Servicing-Aktivitäten von RBC Investor Services und des damit verbundenen Malaysian Centre of Excellence durch RBC und den Kauf durch CACEIS bekannt.

CACEIS und Royal Bank of Canada schließen die Übernahme der Geschäftstätigkeit von RBC Investor Services in Europa und Malaysia ab

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer