Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 19,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.08.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- Es liegen neue Planungen für neuen Schulstandort vor - Bestehender Standort vollständig im Besitz der ISA



An der im Jahr 2005 gegründeten International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) sind per 01.02.2023 insgesamt 347 Schüler, verteilt auf vierzehn Jahrgänge, eingeschrieben. Als internationale Schule ist die ISA ein Teil eines weltweiten, etwa 3.300 Schulen umfassenden Netzwerkes, welches einen grenzübergreifenden barrierefreien Schulwechsel möglich macht. Mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 10 erhalten die Schüler die in Deutschland anerkannte mittlere Reife und mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 12 das weltweit anerkannte IB-Diploma. Dieses internationale Abitur wird in Deutschland als allgemeine Hochschulzugangsqualifikation zu Fachhochschulen und Universitäten anerkannt.



Als internationale Schule richtet sich die ISA einerseits an Familien und Kinder von international mobilen Mitarbeitern, die bei global operierenden Unternehmen angestellt sind. Für ausländische Fachkräfte hat ein weltweit einheitliches Schulkonzept eine hohe Bedeutung und damit spielen internationale Schulen eine aktive Rolle bei der Akquise und Bindung von Arbeitskräften und letztlich bei der Förderung des Wirtschaftsstandortes in Deutschland. Neben der Ausbildung internationaler Fachkräfte werden internationale Schulen aber auch als Alternative zum staatlichen Schulsystem wahrgenommen und profitieren dabei von einer zunehmenden Beliebtheit der Privatschulen.



Das Ertragsbild der ISA setzt sich aus Schulgeldeinnahmen sowie aus staatlichen Zuschüssen zusammen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 wurde mit Umsatzerlösen in Höhe von 6,46 Mio. (VJ: 6,05 Mio. EUR) der höchste Umsatz seit der Schulgründung erwirtschaftet. Grundlage dafür ist der sichtbare Anstieg der Schülerzahlen auf 339 (VJ: 327) sowie eine geringfügige Erhöhung der Schulgelder. Auch beim Jahresüberschuss wurde mit 0,16 Mio. EUR (VJ: -0,38 Mio. EUR) ein neuer Bestwert erreicht. Bei der Ergebnisbetrachtung gilt es dabei zu beachten, dass die ISA gemäß dem Status einer gemeinnützigen AG ihre Gewinne reinvestieren muss, was, im Falle einer nachhaltigen Gewinnerwirtschaftung zu einer Steigerung des "inneren" Unternehmenswertes führt.



Gemäß Unternehmensmeldung vom 26.05.2023 hat die ISA einen Kaufvertrag über das Ziegeleigrundstück abgeschlossen, auf dem sich das Schulhauptgebäude der ISA befindet. Für den Erwerb fällt ein Kaufpreis von 2,75 Mio. EUR an, der aus eigenen Mitteln finanziert werden soll. Die Logik hinter dieser Transaktion ist nachvollziehbar. Bislang hatte die ISA dieses Kerngebäude von der Stadtsparkasse Augsburg zu einer Miete in Höhe von 0,26 Mio. EUR p.a. angemietet. Bezogen auf den Kaufpreis von 2,75 Mio. EUR liegt die Mietrendite mit 9,5 % auf einem sehr attraktiven Niveau. Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort soll der aktuelle Standort veräußert werden. Da der aktuelle Standort sich nun vollständig im Besitz der Gesellschaft befindet, dürfte dieser deutlich besser vermarktet werden. Angesichts des attraktiven Kaufpreises, welcher durch die hohe Mietrendite und einem externen Gutachten (Gebäudewert: 3,3 - 3,8 Mio. EUR) belegt wird, ist mit Veräußerungsgewinnen zu rechnen. Schließlich reduziert der Erwerb des Hauptgebäudes das Mietverlängerungsrisiko für die Gesellschaft. Denn der bestehende Mietvertrag wäre im Jahr 2026 ausgelaufen und eine Nachvermietung wäre unter Umständen mit höheren Aufwendungen verbunden. Insofern hat die ISA sich dadurch unabhängig vom externen Vermieter gemacht.



Seit dem Schuljahr 2016/17 bewegt sich die Anzahl der an der ISA eingeschriebenen Schüler in einem engen Korridor zwischen 327 und 345. Die nur geringe Schwankungsbreite ist auf eine hohe Nachfrage zurückzuführen, der jedoch eine weitestgehende Ausreizung der Kapazitäten gegenübersteht. Um künftiges Schülerwachstum realisieren zu können, plant die ISA seit mehreren Jahren den Umzug an einen neuen Standort. Am 16.02.2023 hat die ISA dabei bekannt gegeben, dass die bisherigen Pläne eines Neubaus in Gersthofen aufgegeben werden und stattdessen nun ein Umzug auf einen neuen Schulcampus geplant ist, auf dem sich derzeit das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen (bei Augsburg) befindet. Sofern aktuell laufende Gutachten zu Altlasten und zur Sanierungsfähigkeit des Gebäudes vorliegen, plant die ISA das Gebäude zu sanieren und mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 zu beziehen. Ein abschließender Kostenplan ist zwar noch nicht verabschiedet, das Management der ISA geht derzeit aber davon aus, dass das für das alte Projekt veranschlagte Finanzierungsvolumen in Höhe von rund 32 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR eine realistische Annahme ist.



Mit dem geplanten Einzug an den neuen Standort dürfte die ISA bei den Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2027/28 einen sprunghaften Anstieg verzeichnen. Bis dahin dürfte sich die Anzahl der eingeschriebenen Schüler seitwärts entwickeln. Dennoch rechnen wir, da angesichts der aktuellen Inflationsentwicklung eine Schulgelderhöhung genehmigt wurde, für die kommenden Schuljahre mit steigenden Umsätzen. Neben Schulgelderhöhungen wird die ISA auch von einer Anhebung der staatlichen Förderung (Zuschüsse für Personal, Schüler, Digitalisierung, Energie etc.) profitieren. Bis zum Geschäftsjahr 2026/27 sollten die Umsätze insgesamt bis auf 7,64 Mio. EUR (GJ 2021/22: 6,46 Mio. EUR) und dann mit dem Einzug an den neuen Standort ab dem Geschäftsjahr 2027/28 sprunghaft auf über 9 Mio. EUR ansteigen. Da wir beim Personalaufwand, welcher hauptsächlich von Aufwendungen für den Lehrkörper dominiert ist, von Lohnerhöhungen ausgehen, sollten sich die erwarteten Umsatzsteigerungen der kommenden Geschäftsjahre eigentlich nur unterproportional im Ergebnis wiederfinden. Allerdings werden sich mit dem Erwerb des aktuell von der ISA genutzten Schulgebäudes Mietaufwendungen in Höhe von jährlich 0,26 Mio. EUR einsparen, so dass das operative Ergebnis tendenziell zulegen sollte.



Dennoch gehen wir von einer nur seitwärtsgerichteten Entwicklung des Jahresüberschusses aus, was im Einklang mit den Vorgaben der Gemeinnützigkeit steht. Denn einem höheren EBITDA werden in den kommenden Geschäftsjahren höhere Abschreibungen gegenüberstehen. Darüber hinaus wird die ISA, gemäß den eigenen Planungen, ab dem Geschäftsjahr 2025/26 mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen einhergehen sollte. Daher rechnen wir, bis zum Einzug an den neuen Standort, sogar mit einem leicht rückläufigen Jahresüberschuss, welcher dann ab dem Einzug wieder deutlich ansteigen sollte.

Der im Rahmen des Bewertungsmodells ermittelte faire Wert der ISA beläuft sich auf 9,07 Mio. EUR bzw. 19,50 EUR je Aktie (bisher. 21,15 EUR). Die Kurszielreduktion ist in erster Linie eine Folge der angehobenen gewichteten Kapitalkosten (WACC) auf 3,60 % (bisher: 2,48 %), die den höheren risikolosen Zinssatz reflektieren, zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27291.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.07.2023 (11:11 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 03.07.2023 (12:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die International School Augsburg -ISA- gemeinnuetzige Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,20EUR gehandelt.