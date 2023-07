Sieben europäische Anbieter von Lösungen für das Internet of Things wählen EchoStar für Echtzeit-Satelliten-IoT-Konnektivität

DUBLIN, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) gab heute bekannt, dass sieben führende Internet of Things (IoT)-Serviceanbieter aus Europa mehrjährige Handelsvereinbarungen zur Entwicklung und zum Verkauf von IoT-Lösungen unter Verwendung des paneuropäischen, satellitengestützten LoRa-fähigen IoT-Netzwerks von EchoStar Mobile unterzeichnet haben. Die Kunden, API-K, Cyric, DalesLandNet, Dryad, Galaxy1, ProEsys und Symes, nutzen das Echtzeit-Netzwerk, um massive IoT-Implementierungen für Anwendungen wie persönliche Geosicherheit im Freien, Bodenfeuchtigkeitsüberwachung, Waldbrandfrüherkennung, Versorgungsmessung und Pipeline-Überwachung zu ermöglichen.

"Wir danken diesen innovativen Kunden, dass sie sich für das EchoStar Mobile IoT-Netzwerk entschieden haben, um ihren Anforderungen an eine bidirektionale Echtzeit-Sensor-Konnektivität in den Märkten Agrartechnologie, Versorgung, Verbraucher-Freizeit-Tracking und Umweltschutz gerecht zu werden", sagte Telemaco Melia, Vice President und General Manager von EchoStar Mobile. "Diese Implementierungen bestätigen unser Kundenwertversprechen, indem sie sich nahtlos in das bestehende IoT-Ökosystem integrieren und eine universelle Service-Kontinuität für unsere Kunden erreichen, ohne dass teure terrestrische Infrastruktur erforderlich ist."

Der leistungsstarke, geostationäre S-Band-Satellit EchoStar XXI ist mit der LoRa-fähigen drahtlosen Plattform der Semtech Corporation für die Gerätekonnektivität kompatibel und bietet eine durchgängige Zwei-Wege-Konnektivität in ganz Europa, ohne dass Roaming-Vereinbarungen zwischen verschiedenen Ländern erforderlich sind. Um ihre IoT-Lösungen um die Satellitenfunktionalität zu erweitern, können Kunden bestehende, kommerziell eingesetzte Geräte einfach mit dem stromsparenden und kompakten EchoStar Mobile EM2050 Dual-Mode-Satelliten-terrestrischen Modul aufrüsten.

EchoStar wurde vom Magazin IoT Evolution, der führenden Publikation für IoT-Technologien, mit dem 2023 ARMSO Business Impact Award für das paneuropäische IoT-Netzwerk ausgezeichnet.

„Es ist mir eine Freude, das paneuropäische LoRa-fähige IoT-Netzwerk von EchoStar auszuzeichnen, eine innovative Lösung, die EchoStar den Business Impact Award 2023 eingebracht hat", sagte Rich Tehrani, CEO von TMC. "Ich freue mich darauf, in Zukunft weitere erfolgreiche Implementierungen der erstklassigen Lösungen von EchoStar zu sehen."